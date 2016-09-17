中颱馬勒卡侵台 17日停班停課一覽表

我要評比

馬勒卡颱風侵台，其所挾帶的風雨不可小覷。（本報資料照片）

颱風馬勒卡逐漸接近，中央氣象局16日上午發布馬勒卡陸上颱風警報，風雨16日晚間到17日影響台灣最劇。以下為行政院人事行政總處公布停止上班及上課情形：

《北部地區》

基隆市 明天已達停止上班及上課標準。

臺北市 明天已達停止上班及上課標準。

新北市 明天已達停止上班及上課標準。

桃園市 明天未達停止上班及上課標準。

新竹市 明天未達停止上班及上課標準。

新竹縣 明天未達停止上班及上課標準。

《中部地區》

苗栗縣 明天未達停止上班及上課標準。

臺中市 明天未達停止上班及上課標準。

彰化縣 明天未達停止上班及上課標準。

雲林縣 明天未達停止上班及上課標準。

南投縣 明天未達停止上班及上課標準。

《南部地區》

嘉義市 明天未達停止上班及上課標準。

嘉義縣 明天未達停止上班及上課標準。

臺南市 明天未達停止上班及上課標準。

高雄市 明天未達停止上班及上課標準。

屏東縣 明天未達停止上班及上課標準。

《東部地區》

宜蘭縣 明天已達停止上班及上課標準。

花蓮縣 明天已達停止上班及上課標準。

臺東縣 明天未達停止上班及上課標準。

《外島地區》

澎湖縣 明天未達停止上班及上課標準。

連江縣 明天未達停止上班及上課標準。

金門縣 明天未達停止上班及上課標準。

(中時電子報)