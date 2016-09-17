中颱馬勒卡侵台 17日活動異動一覽

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我要評比

平溪十分瀑布。（本報系資料照，謝幸恩翻攝）

【持續更新】中度颱風馬勒卡逐漸接近，中央氣象局16日上午發布馬勒卡陸上颱風警報，風雨16日晚間到17日影響台灣最劇。以下為《中時電子報》整理活動異動。

花東

●嘉明湖國家步道及嘉明湖山屋/營地、向陽山屋即日起(9月16日)封閉至9月25日

●花蓮林管處所轄國家森林遊樂區、林田山林業文化園區自發布颱風陸上警戒(9月16日12時)起休園

●阿里山國家森林遊樂區及鰲鼓濕地森林園區所在鄉鎮如進入警戒範圍時立即休園，呼籲遊客避免前往山區及濱海地區旅遊。

●原訂16日至18日，蘇澳至花蓮往返的「麗娜輪」航班暫停。

北北基

●北市水利署宣布，市府隨時可能關閉河川疏散門，請民眾即刻起不要再將車輛駛入河川區停放。

●新北市觀光旅遊局宣布，十分瀑布公園停止入園、碧潭風景區水上腳踏車暫停營業、淡水漁人舞台活動停辦。瑞芳、十分、碧潭、烏來等風景區遊客中心及猴硐煤礦博物園區館舍，將配合颱風相關停班課訊息休館。

●「NSO三十樂季開季音樂會《英雄生涯》」因馬勒卡颱風來襲，行政院人事行政總處已宣布今日北北基停班停課，將順延至9月18日晚間7時30分演出。

新竹

●新竹林區管理處所轄觀霧、滿月圓、東眼山國家森林遊樂區及拉拉山巨木區因馬勒卡颱風影響，於105年9月17日(星期六)起休園

●東勢林區管理處所轄東勢林業文化園區大雪山、八仙山、合歡山、武陵森林遊樂區於9月17日休園及封閉轄屬步道。

●亞東醫院9/17(六)上午門診改為颱風特別診。檢查暫停。急診、住院、血液透析(洗腎)照常。（內科二診、外科一診、心臟科一診、婦科一診、兒科一診）

●受馬勒卡颱風影響，9/17-18(星期六、日)福山植物園休園，請勿前往，請於一個月內，任選相同於核准入園日之星期某日入園。

●淡水漁人舞台9月16、17日演出延期，新的演出日期將另行公告，而9月18日（日）之展演場次則照常舉行。

●國家兩廳院原訂9月16、17日在兩廳院藝文廣場演出的「2016 兩廳院夏日爵士戶外派對」確定取消。兩廳院除了爵士派對取消之外，國家音樂廳公共區域、購票與駐店服務及表演藝術圖書館等均照常服務。

●蘇打綠《冬 未了》演唱會預定於台北中山堂舉行，然17日場次因颱風致停班停課，因此配合取消演出，不再加演，相關退票事宜，待主辦單位公布。

(中時電子報)