中颱馬勒卡侵台 17日交通異動一覽

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中度颱風馬勒卡逐漸接近，部分交通異動。（圖為台鐵，本報系資料照）

【持續更新】中度颱風馬勒卡逐漸接近，中央氣象局16日上午發布馬勒卡陸上颱風警報，風雨16日晚間到17日影響台灣最劇。以下為《中時電子報》整理交通異動。

【高鐵】

台灣高鐵表示，17日全線應可維持正常營運服務，惟受颱風影響，北部路段列車可能降速而有所延誤。

【台鐵】

台鐵局列車行駛明(17)日行駛計劃如下：

★西部幹線(基隆－潮州間)、南迴線(高雄－台東間)、阿里山森林鐵路：全日正常行駛。

★東部幹線(12時前)：

一、北迴線、宜蘭線：各級列車全部停駛。

二、花東線： 1.上行列車：新左營站及台東站開往終點站為花蓮站之各級列車正常行駛，其餘列車停駛。 2.下行列車：以花蓮站為始發站開往台東站及新左營站各級列車正常行駛，其餘列車停駛。

三、支線：除平溪線停駛外，其餘各支線均正常行駛。

★12時以後行車資訊9月17日上午8時發布。

【YouBike】

台北市政府宣布，YouBike微笑單車自17日2時起停止營運。後續依風雨狀況狀況再行宣布。

【公路】

9月17日下午3時到晚間8時國5北上高乘載管制取消。

【航空】

★花蓮航空站：16日台北-花蓮航線，GE019及GE022航班取消。

★國泰航空及港龍航空：取消9月17日香港-台北CX406、CX472、KA486；台北-香港CX467、CX473、KA487航班。

★中華航空：明（17）日桃園飛往石垣島CI124與CI125航班異動，

1.9月17日CI124桃園─石垣島班機起降時間改為9月18日09:05─11:00。

2.9月17日CI125石垣島─桃園班機起降時間改為9月18日12:00─11:00。

其餘航班皆正常運作。

★華信航空：明（17）日航班異動如下，

1.國內航線

台北-金門AE1261/1262航班取消、台北-台東AE391/392航班取消、高雄-花蓮AE7931/7932航班取消。

2.國際及兩岸航線全天正常起降。

★復興航空：明（17）日航班異動如下，

1.國內航線：松山起降航班（松山─花蓮、松山─金門、松山─高雄）全日停飛，其他航線正常執行。

2.國際及兩岸航線：

GE320松山─重慶提前3小時起飛，起飛時間為07:30。

GE 319重慶─松山提前3小時起飛，起飛時間為11:50。

其他國際與兩岸航線皆正常執行。

★立榮航空：

明（17）日航班異動如下，

1.國內航線：

松山往返馬公B7-8605 / B7-8606提前一小時起飛，其餘往返松山-馬公航班取消。

松山往返金門B7-8805 /B7-8806正常飛航，其餘往返松山-金門航班取消。

松山往返馬祖及台東航班全日取消。

台中往返南竿航班全日取消。

高雄往返金門B7-8911/B7-8912取消。

高雄往返馬公B7-8691/B7-8692取消。

2.國際及兩岸航線正常運作。

★遠東航空：

明（17）日航班異動如下，

1.國內航線：

《往返松山─馬公》FE027、FE028、FE029、FE030、FE8026、FE8826、FE8827、FE8828取消。

《往返松山─金門》FE068、FE069、FE070、FE071、FE072、FE8861、FE8862取消。

《往返松山─金門》 FE065改為08:00-09:00；FE066改為09:30-10:30。

《往返松山─馬公》FE8027改為11:00-11:45。

《往返台中─金門》FE1058改為15:30-16:20。

《往返台中─馬公》FE3057改為 16:55-17:30。

2.國際及兩岸航線：

原FE102太原-松山航班延後至19:00起飛，其餘國際航班正常起飛。

(中時電子報)