NBA》震撼！勇士想用柯瑞換CP3

保羅(左)和柯瑞(右)這兩位超級控衛，有可能互換東家嗎？(美聯社資料照)

(04:23補充 柯瑞和保羅明年夏天成為自由球員)如果成真的話，這真的是重磅交易！《The New York Knicks Podcast》等美國媒體稍早報導，勇士隊和快艇隊正密謀重大交易，兩大明星控衛柯瑞(Stephen Curry)和保羅(Chris Paul)可能互換東家。

報導指出，知情人士表示，柯瑞和保羅交易案正在進行中，這筆交易會是「雙贏」。保羅擅長組織和傳球，而勇士簽下得分悍將杜蘭特(Kevin Durant)後，最需要的就是傳球；柯瑞善於得分，這是快艇迫切需要的。

31歲的保羅，上季場均19.5分、4.2籃板與10助攻，但季後賽因傷報銷，他與明星大前鋒葛瑞芬的組合，尚未打進西部冠軍賽。28歲的柯瑞，上季場均30.1分、5.4籃板、6.7助攻與2.1抄截。另保羅和柯瑞明年夏天成為自由球員，這也許是兩隊考慮交易的重要原因之一。

(中時電子報)