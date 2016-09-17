NBA》震撼！勇士想用柯瑞換CP3
(04:23補充 柯瑞和保羅明年夏天成為自由球員)如果成真的話，這真的是重磅交易！《The New York Knicks Podcast》等美國媒體稍早報導，勇士隊和快艇隊正密謀重大交易，兩大明星控衛柯瑞(Stephen Curry)和保羅(Chris Paul)可能互換東家。
報導指出，知情人士表示，柯瑞和保羅交易案正在進行中，這筆交易會是「雙贏」。保羅擅長組織和傳球，而勇士簽下得分悍將杜蘭特(Kevin Durant)後，最需要的就是傳球；柯瑞善於得分，這是快艇迫切需要的。
31歲的保羅，上季場均19.5分、4.2籃板與10助攻，但季後賽因傷報銷，他與明星大前鋒葛瑞芬的組合，尚未打進西部冠軍賽。28歲的柯瑞，上季場均30.1分、5.4籃板、6.7助攻與2.1抄截。另保羅和柯瑞明年夏天成為自由球員，這也許是兩隊考慮交易的重要原因之一。
(中時電子報)
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