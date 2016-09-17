川普改口 歐巴馬確實在美國出生
美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）多年來一直質疑美國總統歐巴馬並非在美國出生，不是真正美國人。但川普最近接受訪問卻忽然轉性，承認歐巴馬在美國出生。
川普言論向來辛辣，並且把矛頭指向歐巴馬，多次公開質疑他並非於美國出生，還認為他的出生證明上可能寫著是穆斯林身分。
川普周四（15日）美國媒體專訪時被問到是否相信歐巴馬在美國出生一開始他拒絕表態，僅說自己會在適當時機回答這問題，但我現在不想回答。但隔天，他馬上在記者會上澄清，稱歐巴馬生於美國。
川普曾說歐巴馬出生地的質疑，是始於希拉蕊，她於2008年角逐民主黨總統候選人資格時率先提出，質疑歐巴馬成為美國總統的合法性。
不過，希拉蕊周五在華盛頓出席一場研討會否認川普的指控，她痛批，川普不斷攻擊我們的首位非裔總統，證明他的競選活動是建立在無恥的謊言上。更砲轟川普是充滿最差勁念頭、偏執及偏見的人，更到處散布陰謀論的種族主義者，欠美國人一個道歉。
(中時電子報)
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