JR還沒續約 騎士先簽流浪神射手
(06:25更新 補充JR年薪與數據)NBA新賽季訓練營將開始，騎士上季奪冠功臣J.R.史密斯仍未續約；JR近期受訪說，希望盡快與騎士續約，並強調沒想過要占騎士的便宜。而騎士日前已和同打得分後衛的「流浪神射手」約翰霍蘭德簽季前訓練營合約。
28歲的霍蘭德在2011年NBA選秀落榜，之後流浪歐洲各大聯賽，2015~16賽季他在NBA發展聯盟打球，場均16.6分、3.2籃板，三分命中率高達39%，且防守態度積極。霍蘭德雖只簽訓練營合約，但若表現出色，有可能被留下。
J.R.史密斯在薪資上和騎士喬不攏，JR渴望簽一年1500萬美元，但騎士只願意付1000萬美元。31歲的JR，上季場均貢獻12.4分、2.8籃板。
(中時電子報)
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