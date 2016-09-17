馬勒卡進入東半部陸地 19縣市豪大雨特報
根據氣象局資料顯示，第16號中度颱風馬勒卡，目前在宜蘭東南方海面，向北轉北北東進行，其暴風圈已進入台灣東半部陸地，對台灣東半部、南投及台中以北陸地將構成威脅，風、雨有增強的趨勢，氣象局指出，宜蘭、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、臺中及南投等地區應嚴加戒備；同時氣象局也針對北北基、宜蘭、桃、竹、苗、雲、嘉、南、高屏地區等19縣市發布了豪、大雨特報。
而今天(17日)各地天氣由於各地雲量較多有降雨機率發生，溫度部分，白天高溫大多在２９至３１度之間，台東則有焚風發生的機率，高溫有機會來到３６度。由於馬勒卡颱風強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢，未來在移動的過程也會有些擺動，請大家隨時注意氣象局所發布的颱風最新動態。
此外，北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼會有長浪發生的機率，請大家連假期間避免前往海邊活動，尤其台灣東南部海面、台灣東北部海面、巴士海峽及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象局提醒，台灣各沿海地區(含蘭嶼、綠島)有較強陣風並有長浪發生，請避免前往海邊活動，適逢大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。至於空氣品質，今天全台及外島PSI為良好；PM2.5指標為低等級。
(中時電子報)
關鍵字：馬勒卡
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。