馬勒卡進入東半部陸地 19縣市豪大雨特報

第16號中度颱風馬勒卡，目前在宜蘭東南方海面，向北轉北北東進行，其暴風圈已進入台灣東半部陸地，對台灣東半部、南投及台中以北陸地將構成威脅。(取自中央氣象局)

氣象局針對北北基、宜蘭、桃、竹、苗、雲、嘉、南、高屏地區等19縣市發布了豪、大雨特報。(取自中央氣象局)

根據氣象局資料顯示，第16號中度颱風馬勒卡，目前在宜蘭東南方海面，向北轉北北東進行，其暴風圈已進入台灣東半部陸地，對台灣東半部、南投及台中以北陸地將構成威脅，風、雨有增強的趨勢，氣象局指出，宜蘭、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、臺中及南投等地區應嚴加戒備；同時氣象局也針對北北基、宜蘭、桃、竹、苗、雲、嘉、南、高屏地區等19縣市發布了豪、大雨特報。

而今天(17日)各地天氣由於各地雲量較多有降雨機率發生，溫度部分，白天高溫大多在２９至３１度之間，台東則有焚風發生的機率，高溫有機會來到３６度。由於馬勒卡颱風強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢，未來在移動的過程也會有些擺動，請大家隨時注意氣象局所發布的颱風最新動態。

此外，北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼會有長浪發生的機率，請大家連假期間避免前往海邊活動，尤其台灣東南部海面、台灣東北部海面、巴士海峽及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局提醒，台灣各沿海地區(含蘭嶼、綠島)有較強陣風並有長浪發生，請避免前往海邊活動，適逢大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。至於空氣品質，今天全台及外島PSI為良好；PM2.5指標為低等級。

(中時電子報)