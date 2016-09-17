川普新經濟政策 10年減稅140兆

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共和黨總統候選人川普也提出他的經濟政綱，預計10年減稅4.4兆美元（約140兆台幣）。(圖片取自美聯社)

美國大選競爭白熱化，共和黨總統候選人川普也提出他的經濟政綱，預計10年減稅4.4兆美元（約140兆台幣）與減少政府管制來刺激經濟增長，不過這也包含幫富人減稅從39.6%降到33%，引起不少爭議。

川普（Donald Trump）前天發表演說時表示，所得稅率將來只分為12%、25%及33%三種，讓目前最高所得稅率從39.6%降到33%，等於幫富人減稅，總計將在10年內減稅4.4兆美元，希望藉此達成逾4%經濟增長率以及每年創造2500萬個工作機會。他聲稱這樣執行，經濟增長率將增至3.5%，甚至高過4%，整體稅收反而會增加，使政府債務不致上升。

但專家質疑他的政策是否可行，表示美國經濟正面臨人口老化、海外低薪競爭、機器人取代人工的挑戰，4%經濟成長率過於樂觀。

美國聯邦預算問責委員會資深政策主任高德偉恩更指出，依照美國近年的2%增長率來算，川普的計劃會使美國政府負債再增5兆美元（約158兆台幣）。

(中時電子報)