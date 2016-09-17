川普新經濟政策 10年減稅140兆
美國大選競爭白熱化，共和黨總統候選人川普也提出他的經濟政綱，預計10年減稅4.4兆美元（約140兆台幣）與減少政府管制來刺激經濟增長，不過這也包含幫富人減稅從39.6%降到33%，引起不少爭議。
川普（Donald Trump）前天發表演說時表示，所得稅率將來只分為12%、25%及33%三種，讓目前最高所得稅率從39.6%降到33%，等於幫富人減稅，總計將在10年內減稅4.4兆美元，希望藉此達成逾4%經濟增長率以及每年創造2500萬個工作機會。他聲稱這樣執行，經濟增長率將增至3.5%，甚至高過4%，整體稅收反而會增加，使政府債務不致上升。
但專家質疑他的政策是否可行，表示美國經濟正面臨人口老化、海外低薪競爭、機器人取代人工的挑戰，4%經濟成長率過於樂觀。
美國聯邦預算問責委員會資深政策主任高德偉恩更指出，依照美國近年的2%增長率來算，川普的計劃會使美國政府負債再增5兆美元（約158兆台幣）。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。