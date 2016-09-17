馬勒卡暴風圈觸陸 北部宜花風雨增強
中央氣象局表示，今天凌晨馬勒卡颱風的暴風圈觸碰到台灣東部陸地，宜蘭、花蓮及北部地區將是颱風影響最明顯的區域，在中南部山區也會有局部大雨發生的機率。
氣象局指出，今天凌晨馬勒卡颱風的暴風圈觸碰到台灣東部陸地，朝北北西轉北的方向通過台灣東北部近海，宜蘭、花蓮及北部地區將是颱風影響最明顯的區域，風雨都會有增強的趨勢，在中南部山區也會有局部大雨發生的機率，其他地區受到的影響相對較小，會有漸歇性的陣雨或雷雨。
溫度部分，由於各地雲量較多有降雨，高溫大多在攝氏29至31度之間，台東則有焚風發生的機率，高溫有機會來到36度。
氣象局說，由於馬勒卡颱風強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢，未來在移動的過程也會有些擺動；此外，北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼會有長浪發生的機率，請大家連假期間避免前往海邊活動。
今天全台及外島PSI為良好；PM2.5指標為低等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050917
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。