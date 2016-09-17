馬勒卡暴風圈觸陸 北部宜花風雨增強

中央氣象局表示，今天凌晨馬勒卡颱風的暴風圈觸碰到台灣東部陸地，宜蘭、花蓮及北部地區將是颱風影響最明顯的區域，在中南部山區也會有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，今天凌晨馬勒卡颱風的暴風圈觸碰到台灣東部陸地，朝北北西轉北的方向通過台灣東北部近海，宜蘭、花蓮及北部地區將是颱風影響最明顯的區域，風雨都會有增強的趨勢，在中南部山區也會有局部大雨發生的機率，其他地區受到的影響相對較小，會有漸歇性的陣雨或雷雨。

溫度部分，由於各地雲量較多有降雨，高溫大多在攝氏29至31度之間，台東則有焚風發生的機率，高溫有機會來到36度。

氣象局說，由於馬勒卡颱風強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢，未來在移動的過程也會有些擺動；此外，北部、東半部、恆春半島沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼會有長浪發生的機率，請大家連假期間避免前往海邊活動。

今天全台及外島PSI為良好；PM2.5指標為低等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050917

(中央社)