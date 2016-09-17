憂全球供給過剩 油價跌

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在產油國於26至28日會議前，因市場預期不佳、獲利了結賣壓出籠和對全球供給過剩憂慮無時不在等影響，世界油價本週下挫。

紐約市場西德州中級原油的10月期貨價格下跌88美分，收在每桶43.03美元。

倫敦市場北海布倫特原油的11月期貨價格下挫82美分，收在每桶45.77美元。（譯者：中央社徐睿承）。1050917

(中央社)