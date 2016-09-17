性侵犯逃不了 英警犬聞精液緝凶

警犬比利能在性侵案發現場，嗅出疑犯的精液，並成功協助警方將嫌犯繩之以法。(圖片取自BBC)

你以為警犬只能用來緝毒及搜索危險爆炸品嗎？英國有一頭與眾不同的警犬職務就是用鼻子嗅出性侵犯精液，好讓警方進行生理比對，協助警方將歹徒繩之以法。

德比郡警方（Derbyshire）飼養的警犬「比利」（Billie）的嗅覺經過特殊訓練，不但可在室內嗅出逾一年前留下的精液，更可在室外未受惡劣天氣破壞的環境中，嗅出8個星期前的精液。牠的任務就是，警方處理性侵案件時，出動比利到現場尋找性侵犯所殘留的精液，協助警方破案。自今年3月起開始服役出任務，至今已經完成18次搜索任務，

美國佛羅里達州大學研究員沃克表示，狗隻的嗅覺比人類靈敏約一萬倍，狗隻的嗅覺感應細胞高達數以億計。所以在經過密集訓練下，能協助警方破更多性侵案件。

(中時電子報)