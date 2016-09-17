颱風襲台 北市水門預計8時全部關閉

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颱風將至，北市水利處準備關閉河川疏散門，呼籲民眾別再到河川區停車。(資料照片，季志翔攝)

馬勒卡颱風襲台，台北市政府今早表示，疏散門於5時開始關閉，6時開始拖吊未駛離河川區車輛，8時完成全部疏散門的關閉。同時也再次呼籲民眾盡量減少外出，以策安全。

(中時)