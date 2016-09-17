巴基斯坦發生自殺爆炸 28死數十人傷

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巴基斯坦發生塔利班（Taliban）自殺炸彈客在清真寺引爆炸藥。 (圖取自/onlinenews)

巴基斯坦官員指出，該國西北部落區16日發生塔利班（Taliban）自殺炸彈客在清真寺引爆炸藥，造成當時禱告民眾28死和數十人受傷。

莫哈曼德（Mohmand）部落區副首長艾克巴（Naveed Akbar）表示，「至少28人死亡，30人受傷」，「塔利班武裝分子是要給人一種信號，表明他們是仍然存在」。

(中時電子報)