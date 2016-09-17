巴基斯坦清真寺炸彈攻擊 28死

自殺炸彈客週五在巴基斯坦西北部落區引爆炸藥,造成至少28死。(圖片取自onlinenews)

外國媒體報導指出，巴基斯坦西北部落區的一處清真寺被自殺炸彈客攻擊，造成民眾28死和數十人受傷，受害者包括四個10歲以下的孩子。

1名地方政府官員證實了這項消息，表示是1名塔利班（Taliban）自殺炸彈客週五在巴基斯坦西北部落區的清真寺引爆炸藥，造成當時在寺裡禱告的民眾28死和數十人受傷。

在清真寺附近的居民告訴法新社記者，事發趕到現場時，大廳裡面血跡斑斑，到處都是哭泣的民眾急著逃亡，情景十分駭人。

莫哈曼德（Mohmand）部落區副首長艾克巴（Naveed Akbar）告訴法新社:「至少28人死亡，30人受傷。」

(中時電子報)