蘇花公路07：05暫解預警性封路

蘇花公路沿線間歇性強降雨，公路總局全面封閉。（讀者提供）

(07:30更新內容，暫時解除預警性封路)交通部公路總局今天早上07：05宣布，蘇花台9線蘇澳至崇德路段，今(17)日07:05暫時解除預警性封路，如後續風雨加劇不排除隨時再度封閉。

原先交通部公路總局表示，台灣東部受颱風外圍環流影響，宜蘭及花蓮山區道路將有局部大雨或豪雨發生，公路總局為維護用路人安全，自17日2時起對蘇花公路蘇澳至崇德間實施預警性封路（只出不進），4時全面封閉道路。同時呼籲用路人，非必要盡量避免進入山區。

(中時電子報)