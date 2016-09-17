2017年臺灣運勢 詹惟中鐵口直斷：外交有危機！
2016年開始進入倒數計時。這大半年來，兩岸與國際間暗潮洶湧，接下來新的一年會有樂觀發展嗎？命理作家詹惟中在新書《2017開運農民曆》中，對2017年的國運，率先預測。他提醒蔡政府，2017年要注意外交危機，如果沒有處理好，恐怕會讓台灣經濟現況雪上加霜。
詹惟中提到，「2017年為丁酉年，適逢『巨門星化忌』，頭一件會面臨的壞事和外交有關。」詹惟中書中分析，「外交將會遭遇到困難，也有可能會面臨到戰爭、紛爭。能不能與友邦國緊密連接，是今年台灣所面臨的最大考驗之一，但目前從流年命盤上看來，情況非常不樂觀，可能會有斷交的情況亦或是惹怒友邦國的危機。」
詹惟中進一步指出，「因為外交不順暢，會進而導致出口貿易不易；外交的失敗、破滅，將可能接連使得台灣的經濟亮紅燈，進出口的貿易也會因此產生大變動。」
至於其它需要注意的災禍預警方面，詹惟中提到，由於巨門星和「嘴巴」與「水」有關，「代表2017年可能會不斷有與口舌是非，以及黑心食品、食物中毒相關的事件發生，甚至可能會發生醫藥毒害的災難。」除此之外，巨門星代表的水，「可能是水庫的水、我們所喝的水、下雨的水，所有和水有關的災難；舉例來說，海洋受到汙染、飲用水混含不純物質，下雨量少致使水庫缺水，或暴雨襲擊、雨水過多導致嚴重的土石流、水災等，這些都有可能會發生」。
不過2017年也有值得期待的遠景。詹惟中說，「2017年也逢『太陰星化祿』，祿代表財富的意思，太陰則是代表女性，顧名思義就是：明年是女性當家！」他強調，女性朋友們會有比過往多很多的機會可以賺大錢，會因為計畫成功而得財，又因得財而精神愉快。看來「女力旺」的走勢，新的一年將有機會繼續持續。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。