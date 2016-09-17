2017年臺灣運勢 詹惟中鐵口直斷：外交有危機！

命理作家詹惟中預卜，2017年台灣在外交方面有許多關卡，需要特別注意。(示意圖/達志影像 shutterstock)

2016年開始進入倒數計時。這大半年來，兩岸與國際間暗潮洶湧，接下來新的一年會有樂觀發展嗎？命理作家詹惟中在新書《2017開運農民曆》中，對2017年的國運，率先預測。他提醒蔡政府，2017年要注意外交危機，如果沒有處理好，恐怕會讓台灣經濟現況雪上加霜。

詹惟中提到，「2017年為丁酉年，適逢『巨門星化忌』，頭一件會面臨的壞事和外交有關。」詹惟中書中分析，「外交將會遭遇到困難，也有可能會面臨到戰爭、紛爭。能不能與友邦國緊密連接，是今年台灣所面臨的最大考驗之一，但目前從流年命盤上看來，情況非常不樂觀，可能會有斷交的情況亦或是惹怒友邦國的危機。」

詹惟中預卜明年運勢，提出預警。(圖/本報系資料照片 陳俊吉攝)

詹惟中進一步指出，「因為外交不順暢，會進而導致出口貿易不易；外交的失敗、破滅，將可能接連使得台灣的經濟亮紅燈，進出口的貿易也會因此產生大變動。」

至於其它需要注意的災禍預警方面，詹惟中提到，由於巨門星和「嘴巴」與「水」有關，「代表2017年可能會不斷有與口舌是非，以及黑心食品、食物中毒相關的事件發生，甚至可能會發生醫藥毒害的災難。」除此之外，巨門星代表的水，「可能是水庫的水、我們所喝的水、下雨的水，所有和水有關的災難；舉例來說，海洋受到汙染、飲用水混含不純物質，下雨量少致使水庫缺水，或暴雨襲擊、雨水過多導致嚴重的土石流、水災等，這些都有可能會發生」。

不過2017年也有值得期待的遠景。詹惟中說，「2017年也逢『太陰星化祿』，祿代表財富的意思，太陰則是代表女性，顧名思義就是：明年是女性當家！」他強調，女性朋友們會有比過往多很多的機會可以賺大錢，會因為計畫成功而得財，又因得財而精神愉快。看來「女力旺」的走勢，新的一年將有機會繼續持續。

(中時電子報)