2015年巴西減少151萬個正式職缺
巴西勞動部今天公布「社會資訊年度報告」指出，2015年巴西減少151萬個正式工作機會，為1985年有紀錄以來最差結果。
報告指出，2015年的正式工作機會較2014年減少3.05%，有正式工作登記的勞工人數從4960萬人減至4810萬人。
勞動部指出，巴西共有830萬家營業場所辦理登記，範圍較「就業與失業統一登記」為廣，除了私人行業的正式工作，還包括公家機關辦公室專員。
巴西勞工的薪水也下跌。去年12月平均薪資巴西幣2655.60元（約合新台幣2萬5450.79元），較上年同月巴西幣2725.28元少2.56%。
只有彼奧（Piau）、阿克里（Acre）和羅來馬（Roraima）3州的正式工作機會分別成長0.67%、2.14%和2.38%。東南部和東北部分別下跌3.63%和2.56%。
根據產業分析，只有農業新增2萬900個正式工作機會，成長率1.41%；轉型工業減少60萬4100個工作機會，跌幅7.39%。1050917
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。