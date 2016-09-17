2015年巴西減少151萬個正式職缺

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巴西勞動部今天公布「社會資訊年度報告」指出，2015年巴西減少151萬個正式工作機會，為1985年有紀錄以來最差結果。

報告指出，2015年的正式工作機會較2014年減少3.05%，有正式工作登記的勞工人數從4960萬人減至4810萬人。

勞動部指出，巴西共有830萬家營業場所辦理登記，範圍較「就業與失業統一登記」為廣，除了私人行業的正式工作，還包括公家機關辦公室專員。

巴西勞工的薪水也下跌。去年12月平均薪資巴西幣2655.60元（約合新台幣2萬5450.79元），較上年同月巴西幣2725.28元少2.56%。

只有彼奧（Piau）、阿克里（Acre）和羅來馬（Roraima）3州的正式工作機會分別成長0.67%、2.14%和2.38%。東南部和東北部分別下跌3.63%和2.56%。

根據產業分析，只有農業新增2萬900個正式工作機會，成長率1.41%；轉型工業減少60萬4100個工作機會，跌幅7.39%。1050917

(中央社)