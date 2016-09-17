9月17日各報頭版要聞

重點要聞

中颱馬勒卡進逼 北台灣風大雨大 北北基宜花今停班停課

中颱馬勒卡直撲而來，北部、東北部地區嚴防大雨！中秋連假第3天遇上馬勒卡攪局，宜花東、北北基、桃竹苗及台中列入警戒範圍，台北市、新北市、基隆、宜蘭及花蓮昨已宣布今天停止上班上課。氣象局說，今天整天將是颱風影響最劇烈的時刻，北部和東北部山區恐有暴雨，一直要到明天清晨，台灣本島才會脫離暴風圈，並解除陸上警報。

今年國慶亮點 鋒哥領唱國歌

「台灣巨砲」陳金鋒將在明(18)日賽事後引退，短期內將無法一睹「鋒哥」英姿，令球迷不捨。不過，根據國慶籌委會規畫，「鋒哥」將在今年雙十國慶擔任國歌領唱人，將是典禮一大亮點。

因應天災 保障農民所得 釋迦收入保險 農委會擬試辦

7月上旬受尼伯特颱風豪雨影響，造成重大農損，尤其台東釋迦受損情形嚴重。行政院表示，為協助農民因應天災及價格崩跌風險，農委會積極研擬釋迦收入保險試辦方案草案，預計明年釋迦產期前完成規畫並推出試辦，以保障農民所得。

重點要聞

果粉崩潰 曜石黑僅20支 iPhone 7全台首賣5萬支

蘋果iPhone 7昨全球開賣，全台電信業者和經銷商昨同步首賣，各實體門市備貨幾乎完售，首日估全台可賣出逾5萬支，突破歷年銷售紀錄，若以單機均價3萬元計算，電信業昨首賣進帳15億元。其中新推顏色曜石黑機種數量極少，估全台門市賣不到20支，昨走訪北中南16處門市，僅北市見證有3人買到。

過去4颱路徑像 登不登陸都奪命

中秋節連假不平靜，颱風接力來搗亂，繼莫蘭蒂重創南台灣和金門之後，中颱馬勒卡今恐挾強風豪雨掃過北台灣。根據氣象局歷史資料，襲台路徑類似馬勒卡、從台灣東北部海面掠過的颱風至少有4個，其中2013年的輕颱康芮掠過東北部近海，造成6人死亡；而2004年中颱納坦也走類似路徑，但中心更接近台灣，登陸東北部後造成3死2失蹤。

彰監花燈師搶手 沒出獄就獲錄用

屏東監獄生產的醬油秋節熱銷，受刑人可分得4萬6千多元勞作金，全國不少監所特產也很受歡迎。彰化監獄作業科長陳素卿說，受刑人製作花燈已有13年歷史，獄內收容約2500人，表現良好的40多人可學習製作花燈，旺季師傅級受刑人每月最高有4萬元，不少受刑人尚未出監就有花燈廠商搶人，預約出獄後馬上就業。

重點要聞

國軍救災忙復原 高市府也沒閒著

莫蘭蒂颱風造成嚴重災情，軍方投入災後復舊，但網友爆料，前晚高市解除災害應變中心一級開設後，公務員歡呼休假，只剩國軍應付爛攤子。但高市府駁斥說，當時立即成立災後復原小組，並由兵役局統籌與軍方對口事宜。

鵝鑾鼻雷達球2變1 飛哪了？

屏東鵝鑾鼻龍磐公園旁的軍方雷達站，兩顆醒目的大型雷達球，硬生生地被莫蘭蒂颱風高達十六級的強陣風吹走其中一顆；到底飛去哪裡？附近居民表示，沒看到。駐守人員阻止採訪，三緘其口，不願說明。

農民滿腹心酸：颱風一年能只來一次嗎？

七月的尼伯特颱風才走，屏東部分農民申請天然災害補助有七成還沒領到，又遭強颱莫蘭蒂重創，現在還有馬勒卡排隊，由於天然災害補助規定一個產季只補助一次，農民滿腹心酸：「能叫颱風一年只來一次嗎？」

重點要聞

莫蘭蒂狂掃 金門折損500萬棵樹

強颱「莫蘭蒂」挾帶史上十七級最大陣風狂掃金門，造成五百萬株大小林木折損，慘狀直追一九九九年的丹恩颱風，各項災損達新台幣廿一億。金門縣政府指出，各項災損中以林業受損最嚴重，金門各條道路都可看到樹木七零八落橫倒於地，六千公頃的林地有七成受損，其中林區內輕、重傷的風倒木有三百九十五萬株、行道樹四萬一千株，另有一百萬株包括小盆栽在內的綠籬，折損約五百萬株大、小植物，光是林木損害金額就達十八．三億元。

邀請函尚未收到 我仍將赴ICAO大會

國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會將於九月廿七日至十月七日於加拿大蒙特婁舉行，據了解，我國目前還未收到邀請函，不過府院仍審慎樂觀，規劃由民航局長林國顯率外交部、華航、長榮等民航業者代表於九月廿六日抵達蒙特婁，希望在與各方達成默契的狀態下，以適當身分與會。

葛來儀：美相信兩岸有可靠溝通管道

對於兩岸問題，美國學者葛來儀今天表示，美國在蔡英文總統當選後不如兩千年介入調停之深，中國也不像扁政府時代給予美國那麼多的壓力，一方面是中國國家主席習近平有信心可以自己管理兩岸問題；另一方面是美國也有信心，兩岸有一定可靠的溝通管道。

(中時電子報)