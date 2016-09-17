如何重返NBA 易建聯：憑著信心

中國大陸男籃中鋒易建聯，今天換上洛杉磯湖人隊的紫金色背號11號的球衣，正式宣布效力這支歷史悠久的NBA球隊。睽違4年重返美國職籃，他說總是憑著信心期待這一天。

11號也是過去中國大陸被譽為移動長城、前休士頓火箭隊中鋒姚明的球衣背號。易建聯說，雖然姚明給他很多幫助，自己也向他學習很多，但兩人是不一樣的，姚明是姚明，更是中國大陸最受矚目的球員。

易建聯2007年至2012年間，曾效力美國職籃NBA密爾瓦基公鹿、華盛頓巫師、達拉斯小牛等球隊，如今4年後重返美國職籃而且被歷史悠久的湖人相中，他說，期待許久了。

易建聯表示，他一直期待重返NBA的機會，並簡短有力答覆記者追問，自己是憑著信心達成的。他坦承，為湖人這個球隊效力當然有壓力，因大家都知道這個球隊代表的意義，也知道這個球隊的球迷懷著高度期待。

他說，這兩年湖人的成績不是很好，這是球隊面臨的轉變過程，要一步一步往上走，贏得更多比賽。易建聯受訪前，個人在場中練習，雖然身高213公分、113公斤，卻沒有演練如何強攻籃下，卻頻頻在3分線外遊走，強化百步穿楊的準頭。

易建聯表示，他投外線也有準頭，主要擅長打4號、5號位置。當他對著攝影鏡頭脫下灰色T恤，換穿紫金球衣前，展現結實的肌肉，此時鎂光燈閃爍此起彼落。

雖然教練團還沒跟他談過，未來他在球隊的定位、打哪個位置，不過易建聯說，初步與湖人年輕球員接觸的2週裡，感覺大家打球很認真，都有心要為球隊贏球，至於團隊默契等，還得慢慢培養。

展望新球季，易建聯說，奧運會結束後休息一陣子，來到洛杉磯先調整時差，經過2週訓練，感覺身體狀況很好，4年後重返NBA，相信很快就能適應，而且「總是告訴自己要努力打球，身為職籃球員要全力以赴，這是我的動力」。1050917

(中央社)