歐洲理事會主席：英脫歐擬明年1月啟動
歐洲理事會主席圖斯克今天表示，歐盟已經準備好與英國展開脫歐協商。但他透露，英國首相梅伊告知脫歐程序啟動的時間可能會在明年1或2月。
英國決定脫歐後，歐盟各國領袖首度召開沒有英國的非正式領袖高峰會議。儘管今天的峰會是因為英國公投脫歐而起，但難民、安全與反恐都是今天的討論焦點。
圖斯克（Donald Tusk）在會後記者會上表示，儘管對英國脫歐感到遺憾，各國領袖也同意歐盟並不完美，但這是目前所擁有的最好模式，各會員國將致力於扭轉過去的錯誤。
他表示，歐盟已經準備好和英國展開協商，就算英國明天就啟動脫歐程序也沒問題。但他透露，梅伊（Theresa May）日前曾向他表示，今年內應該不會啟動脫歐程序，比較可能的時間點應該會在明年1或2月。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）則坦言，歐盟正面臨危急之秋，一次峰會無法解決所有問題。歐盟必須以行動展現可以在安全、打擊恐怖主義與國防等議題上做得更好，今天的峰會重點在體現合作精神。
歐盟27個會員國會後發表宣言指出，當前面對許多共同挑戰，歐盟必須通力合作解決問題，找出解決方案，希望能在未來幾個月內提出一個能讓歐盟居民信任與支持的、更具吸引力的歐盟路線圖。1050917
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。