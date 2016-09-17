歐洲理事會主席：英脫歐擬明年1月啟動

歐洲理事會主席圖斯克今天表示，歐盟已經準備好與英國展開脫歐協商。但他透露，英國首相梅伊告知脫歐程序啟動的時間可能會在明年1或2月。

英國決定脫歐後，歐盟各國領袖首度召開沒有英國的非正式領袖高峰會議。儘管今天的峰會是因為英國公投脫歐而起，但難民、安全與反恐都是今天的討論焦點。

圖斯克（Donald Tusk）在會後記者會上表示，儘管對英國脫歐感到遺憾，各國領袖也同意歐盟並不完美，但這是目前所擁有的最好模式，各會員國將致力於扭轉過去的錯誤。

他表示，歐盟已經準備好和英國展開協商，就算英國明天就啟動脫歐程序也沒問題。但他透露，梅伊（Theresa May）日前曾向他表示，今年內應該不會啟動脫歐程序，比較可能的時間點應該會在明年1或2月。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）則坦言，歐盟正面臨危急之秋，一次峰會無法解決所有問題。歐盟必須以行動展現可以在安全、打擊恐怖主義與國防等議題上做得更好，今天的峰會重點在體現合作精神。

歐盟27個會員國會後發表宣言指出，當前面對許多共同挑戰，歐盟必須通力合作解決問題，找出解決方案，希望能在未來幾個月內提出一個能讓歐盟居民信任與支持的、更具吸引力的歐盟路線圖。1050917

(中央社)