英脫歐談判 2017年初啟動

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歐洲理事會主席圖斯克今天指出，英國計劃2017年1月或2月啟動脫離歐洲談判。德國總理梅克爾警告，英國脫歐加上其它困難造成歐盟陷入危急的情況。

歐盟領導人今天在斯洛伐克的首都布拉第斯拉瓦舉行特別高峰會，英國未獲邀參加。

圖斯克（Donald Tusk）表示，上週她與英國首相梅伊會面時，梅伊非常坦白告訴他今年展開脫歐談判的困難，「她宣稱今年幾乎不可能啟動里斯本條約第50條，但也許明年1月或2月，就可以準備好」。

與此同時，英國政府發表警告指出，如果爭取進入歐盟單一市場，將不會在歐盟會員國公民自由遷徙、就業與定居上讓步。

歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）強調，歐盟不會在公民自由遷徙、就業與定居上讓步，「這不是遊戲，這是有關一般民眾及歐洲勞工的權益，所以我不能在這個重要問題上作出任何的讓步」。

英國在6月23日舉辦公投決定脫歐，是歐盟第1個脫歐的會員國。1050917

(中央社)