受刑人秋節領46K？屏監醬油工再掀話題
同樣在坐牢，有人抱怨在監辛苦做工僅月領200元，但以生產「鼎新醬油」聞名的屏東監獄，有受刑人還能寄錢回家補貼家用；現在屏監更被爆料，今年秋節參與製造醬油的受刑人竟分到4萬6千多元勞作金，連監所員工都不滿痛批「這是什麼天理？為何政府對犯人那麼好？」
40年前，屏監陸續申請自營項目包括醬油、麻油、苦茶油、牛軋糖等，請教授師傅到獄中傳授技能，獄方自創鼎新品牌行銷，其中鼎新醬油連年獲得全國食品評鑑金牌，年產值2000萬元，也因此參與釀造的受刑人分到勞作金不少，平均每人每月可分得2萬多元，其他牛軋糖、麻油等品項月薪均逾萬元。
據《蘋果日報》報導，屏監員工小林（化名）近日爆料，「屏監自營作業鼎新醬油工一個月就領4萬6千元，他們是罪人，吃喝住都政府提供、政府養，每天作息正常，竟能單月領4萬多元！ 」相當不平。屏監昨日針對此事表示，勞作金目的在鼓勵受刑人靠勞力賺錢，今年中秋業績奇佳，才有4萬多元。
屏監秘書吳照明表示，依《監獄行刑法》規定，產品銷售金額扣除成本，37.5％歸參與受刑人所有，其餘移為被害人保護基金等；28名醬油工人淡季月領1萬到2萬元，節日旺季可分3萬多元，本次中秋因釀造池擴充，提升產銷，創下月營收450萬元業績，使得醬油工收入大增。
據了解，參與自營工場受刑人都經過嚴格遴選制度，條件主要以家境清寒為優先，再來要抽血檢查不能帶肝病等傳染病，還有刑期、罪名及有無不良行狀等，每個自營場均不超過30人，有人期滿出監可以隨時遞補。目前屏監釀造科28名醬油工，是由約2600名受刑人中選出。
(工商)
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