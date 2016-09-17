台塑金孫長睫毛萌翻 麻衣曬兒「日文英文都來」

麻衣曬兒「日文英文都來」。（圖／取材自佐籐麻衣臉書）

麻衣分享育兒生活。（圖／取材自佐籐麻衣臉書）

女星佐藤麻衣2014年閃嫁王永慶長孫王泉仁，婚後改名「王麻衣」，並在隔年生下一子，淡出演藝圈、專心照顧家庭，有子萬事足的麻衣日前首曝光兒子正面照，孩子擁有長翹睫毛與俊俏臉蛋，模樣相當可愛，麻衣還透露兒子很有語言天分「日文英文都來」。

麻衣曬兒子萌照。（圖／取材自佐籐麻衣臉書）

麻衣2015年生下與王泉仁愛的結晶，現在兒子已1歲5個月，麻衣不禁感嘆時光飛逝，並透露她的育兒生活「最近講話講到讓我們嚇一跳。日文英文都來！動物昆蟲名字叫他工具都會講...麻嘛追他追到每天累累」，字裡行間滿是為人母的喜悅。

麻衣也曬出台日混血兒子正面照，擁有又長又翹的睫毛和帥氣臉蛋，小小年紀就對著鏡頭擺Pose，萌樣融化一票網友。

(中時電子報)