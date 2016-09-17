李晨百字情書送祝福 范冰冰甜回「我們」認定彼此？
范冰冰和男友李晨公開戀情後，兩人放閃程度無極限，近日范冰冰遠赴西班牙角逐影后獎項，男友李晨愛相隨一同前往，由於正逢范冰冰生日，他更在微博寫下百字長文大讚她工作認真，范冰冰也在微博甜蜜告白，閃瞎眾多網友。
李晨先是PO出幫范冰冰慶生的照片，只見他精心準備「BING」造型氣球和粉色蛋糕照，並寫下「西班牙風味簡餐生日會，Feliz cumpleaños」，接著發長文寫道「我們的主角卻一心惦記著遠方的胖兒，常常被提及的總是我猫如何」，大讚女友對任何事都相當細心，縱使再忙也不忘提醒他注意貓咪狀況。
此外他更寫道「努力與付出，本就是從業人員的職業素養，沒什麼。但我還是覺得對自己有要求、對工作認真負責的人值得尊敬，更應該擁有快樂」，表示欣賞女友敬業的工作態度，對此范冰冰也在微博轉發貼文，並寫道「不管外面的世界如何狂風暴雨，但我們的日子依然細水長流，這是美好」，看來早已認定對方為終生伴侶，甜蜜告白也閃瞎許多網友。
范冰冰簡短一段話，讓網友看了是格外感動，表示這是最樸實的表白和承諾，甚至頻頻「催婚」，表示都認定對方了，就趕快步入禮堂吧。
(中時電子報)
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