聖露西亞總理慰問台灣風災

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中華民國邦交國聖露西亞總理闕斯納，就莫蘭蒂颱風在台灣造成的災害，向總統蔡英文表達慰問之意。

聖露西亞外交部15日在致中華民國大使館的信函中引述闕斯納（Allen Chastanet）的談話，對於莫蘭蒂颱風過境台灣導致災情與死傷，代表聖露西亞政府與人民給予最大的關懷，並盼望受災地區能迅速復原。

闕斯納雖身在巴貝多出席國際觀光會議，仍關心台灣風災。除致函外，還指示露國外交部長波布倫（Sarah Flood Beaubrun） 與經濟發展部長約瑟夫（GuyJoseph）分別致電中華民國駐聖露西亞大使牟華瑋，轉達露方的關切。1050917

(中央社)