颱風馬勒卡暴風圈觸陸 南投以北有豪雨

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中颱馬勒卡暴風圈已經進入台灣東半部陸地，中央氣象局說，今天白天是颱風最接近台灣陸地的時候，氣象局持續發布豪雨特報，南投以北要戒備。

根據中央氣象局最新資料，今年第16號颱風馬勒卡目前位在宜蘭東南約180公里海面上，正以每小時18轉14公里速度向北轉北北東移動，7級風暴風半徑180公里，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風。

中央氣象局技正陳怡良說，颱風馬勒卡強度已經達到上限，暴風圈已經進入東半部陸地，今天白天將是颱風最接近台灣的時候，對台灣東半部、南投及台中以北陸地將構成威脅。

氣象局也持續發布豪雨特報，範圍涵蓋18個縣市，台北山區、宜蘭山區、桃園山區、新竹山區及苗栗山區有局部大雨或豪雨；宜蘭平地、花蓮地區、嘉義以北平地、南投地區及臺南以南山區有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，適逢大潮，今天上午11時和晚間11時北部沿岸都達到暴潮警戒，提醒淡水河口和沿岸地區民眾留意淹水可能性。1050917

(中央社)