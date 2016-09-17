趙天麟計畫跑遍高雄38區 統計心跳捐款

熱愛路跑的民主進步黨立委趙天麟發起「一起跑吧」公益路跑，預計花2年跑遍高雄市38區，更推出「心跳存摺」活動，跑完後統計跑友心跳次數，再以相同金額捐贈給社福團體。

趙天麟受訪時表示，自己接觸到跑步3年多來，成為路跑愛好者，目前已累積14場全程馬拉松紀錄，過程也感受到路跑的熱情與參與者對社會公益的熱烈程度；今年初他參加南橫馬拉松後，發現路跑活動對商圈提振「超有感」，才有舉辦路跑活動結合公益的想法。

趙天麟說，有些人是挑戰完成100場馬拉松，也有人挑戰一次跑完100公里，但卻沒有人把高雄市跑過一遍，而高雄也是六都中土地最大、困難度也最高，高雄市不只從玉山山腳到海邊、也從農村到都會，他預計用2年時間邀請跑友分區跑完大高雄。

他表示，「一起跑吧」公益路跑的想法提出後，得到很多響應，在高雄各區域幾乎都有跑團，每次路跑時都會請跑友帶心率表，跑完後登記下平均心率，存入「心跳存摺」，每跳一下就捐新台幣1元給在地社福團體公益使用。

趙天麟說，第一場路跑活動結束後就累積4萬多元，捐給南高雄家扶中心；第二場次24日將在鳳山登場，並邀請里約奧運馬拉松國手何盡平擔任特別來賓，透過跑友的熱血化成善款，將捐款給鳳山早療中心，做為早期療育服務基金使用，同時也能推廣地方商圈，希望高雄可以成為台灣有指標意義的城市。1050917

(中央社)