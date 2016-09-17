質疑歐巴馬出生地 川普前後不一掀波

我要評比

美國共和黨總統候選人川普今天表示，美國總統歐巴馬在美國出生。川普長期質疑歐巴馬擔任總統的資格，前後不一的說法再度引起選舉風波。

川普（Donald Trump）16日在完工試行營運的華府川普國際飯店舉行記者會，宣布多位美軍退役將領出面支持。川普的新飯店由古蹟改建，位於華盛頓市中心，距離白宮不遠，建築出入大門已掛上「川普國際飯店」的招牌，記者會在「總統廳」（Presidential Ballroom）舉行。

多位將領一字排開表態支持川普。川普表示，當今世界說不好聽有很多邪惡的人，他們領導強大的國家，美國必須準備好維持國家安全，所以才有這麼多將領出面支持。

不過記者會焦點集中在川普準備就多年來，對歐巴馬不是在美國出生的質疑提出說明。

川普在記者會最後簡短說，「歐巴馬在美國出生，這件事就到此為止。現在大家回來讓美國更強大。」川普反指希拉蕊陣營在2008年民主黨初選中丟出這個問題，他不願回答在場記者大聲追問，在支持者掌聲下離開記者會。

歐巴馬的父親為肯亞人，川普長期懷疑歐巴馬並非出生於夏威夷，並指白宮2014年出示的出生證明疑似偽造。

川普對此窮追猛打，被指為種族歧視，也在選舉期間面臨負面反應。川普在非裔選民中的支持度低迷，遠落後於希拉蕊。

輿論認為川普此舉是為26日首場總統辯論會打預防針，避免歐巴馬出生地問題生波，並亟欲爭取少數族裔的支持。1050917

(中央社)