有聲書記錄新住民故事 台灣成文化寶庫

台灣新住民人數逐年增加，桃園市擬將把媽媽帶小朋友用母語說故事比賽的內容，用有聲書或繪本的方式記錄下來，除了促進新住民二代文化認同外，也盼讓台灣成為東南亞文化寶庫。

根據內政部統計，截至民國104年2月底，台灣共有49萬9000多名與台灣人結婚的新住民，期中最多是來自大陸地區的新住民32萬人，其餘則多為東南亞籍的新住民。

民主進步黨發言人、桃園市議員楊家俍的選區是桃園市平鎮區，新住民人數不少，今年初由桃園市政府委託桃園市文化基金會在平鎮區舉辦用母語說故事比賽，以東南亞國家為主，分成7組包括泰國、緬甸、印尼等，請媽媽帶著小朋友一起用母語說故事。

楊家俍說，今年的氣氛和參與度都很好，因此他建議桃園市政府教育局和文化局明年開始編預算做有聲書或繪本，把這些媽媽們帶來的各國民俗故事記錄下來，除了促進新住民二代更認同媽媽的文化，也有助於台灣成為東南亞文化的寶庫。

楊家俍說，其實桃園地區很多用母語說故事的活動，不只東南亞語言，還有客語說故事比賽、福佬話說故事比賽等，他建議可以把這些比賽適度整合，資源也就可以更好利用。1050917

(中央社)