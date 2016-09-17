張大千墨荷黃君璧山水 國會鎮院雙寶

台灣畫家張大千、黃君璧、溥心畬以「渡海三家」齊名，張大千的「潑墨荷花」與黃君璧的「雲山雨意」列為國會鎮院新雙寶，參訪國會有機會一窺名畫的真貌。

民國39年初，因國共內戰關係，立法院隨中央政府輾轉遷台，立法院人士說，立法院遷台後，很多畫家贈畫給立法院，但沒有落款，載明「贈立法院」，因此無法證明是立法院的財產；到劉松藩擔任立法院長，重視歷史文字的典藏，開始列冊清點，整理出立法院「七寶」。

國會「鎮院七寶」分別是張大千的「潑墨荷花」、黃君璧的「山水-雲山語意」、季康的「仕女圖」、陳子和的「芭蕉」、馬壽華的「墨竹」、傅狷夫的「歲寒三友」、高義鴻的「巨松」。

據估算價值高達新台幣3000萬元的「潑墨荷花」與「雲山雨意」，堪稱是鎮院七寶之雙首，「潑墨荷花」掛在立法院副院長蔡其昌辦公室旁、中興研究會館12樓宴客廳；4幅放在立法院2樓宴客廳分別是「芭蕉」、「仕女圖」、「墨竹」、「山水-雲山雨意」；2樓會客室則放置「巨松」、「歲寒三友」。

立法院人士說，經造冊拍照典藏後，因價值不斐，沒有保險公司敢加保，其中，「潑墨荷花」借給歷史博物館展覽，立法院值錢就這幾幅畫，這幾年多了畫家李可梅的梅花畫作。

「除了畫作外，最珍貴的就是從大陸帶來的書籍」，立法院人士說，遷台後，一次新店庫房大水把這些珍藏的書籍被淹掉，很可惜；僅保存了民國38年在大陸的通訊錄、議場啟用的照片等具有歷史價值的文物，目前都放在中華民國唯一的國家級議政博物館收藏。1050917

(中央社)