立院報告：國道通行費率應檢討

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立法院預算中心報告指出，國道公路建設管理基金未償債務餘額逾新台幣2000億元，應積極檢討國道通行費率公平性及合理性。

立法院預算中心報告指出，國道基金至105年12月31日未償債務餘額達2085億元，高於103年度決算數2045億元，通行費收入為國道基金主要財源，國道改採計程收費制後，通行費收入下降。

報告指出，105年度國道基金預算案編列通行費收入218億元，占基金整體收入的七成，是基金的主要財源，國道收費改制為計程收費制後，提供差別費率、優惠里程及長途折扣等多項優惠措施，經統計，國道通行量103年較102年增加12.65億車公里，但同期通行費收入決算數卻減少5.79億，通行量增加，通行費收入卻下降。

報告表示，國道基金除負擔國道公路修建、養護經費外，截至104年7月底止基金債務餘額2026億元，且105年度債務利息支出達63億多元。通行費是國道基金主要財源，應積極檢討國道通行費率公平性及合理性。1050917

(中央社)