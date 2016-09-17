腦麻選手帕運初奪金 助英國隊突破50金
截至今天，英國在帕運拿下超過50面金牌，這也是1988年來首次達到如此出色的成績，遠超過2012年贏得的金牌數。
英國「衛報」（The Guardian）報導，田徑選手布雷克（Paul Blake）在T36級別的男子400公尺項目中，為英國隊奪得本次帕運第50金，也是第109面獎牌。但這個成績仍遜於1984年帕運成績，當年英國隊共奪得107面金牌，而1988年在首爾帕運則拿下65金。
布雷克告訴英國獨立電視台「第四頻道」（Channel 4）：「我不知道該說什麼。我在2012年拿到銀牌與銅牌已經夠幸運的了，但我終於做到了，我得到金牌，一切的努力都有了回報。從第8跑道起跑並不理想，但我也只能面對它。」
布雷克以54秒49成績贏得勝利。他曾在2012年倫敦帕運拿下400公尺銀牌與800公尺銅牌。與他同名的父親是名演員，曾在「星際大戰」（Star Wars）中飾演賞金獵人葛里多（Greedo），他的母親則是英國皇家芭蕾舞團（Royal Ballet）的舞者。（譯者：中央社廖禹揚）1050917
(中央社)
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