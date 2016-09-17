蘇花公路開放 台鐵北迴宜蘭線18時前全部停駛

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台鐵東部幹線北迴線、宜蘭線17日18時前，各級列車全部停駛。（本報資料照片）

因應馬勒卡颱風來襲，台鐵今（17日）北迴線、宜蘭線（樹林－宜蘭－花蓮間）各級列車，在18時前全面停駛，請民眾注意；另凌晨預警性封閉的蘇花公路，已在7時全面開放通行。

根據【宜花東路況資訊】臉書專頁訊息，蘇花公路已在7時05分陸續開放全線通行，不過部分路段仍有落石小災害，請用路人注意安全。

另外，台鐵局8時發布最新17日列車行駛計劃如下：

一、西部幹線(基隆－潮州間)、南迴線(高雄－台東間)、阿里山森林鐵路：全日正常行駛。

二、東部幹線(18時前)：

(一)北迴線、宜蘭線(樹林－宜蘭－花蓮間)：各級列車全部停駛。

(二)花東線：

1.上行列車：新左營站及台東站開往終點站為花蓮站之各級列車正常行駛，411、651次行駛至花蓮站。

2.下行列車：以花蓮站為始發站開往台東站及新左營站各級列車正常行駛，404、412次由花蓮站特開行駛至台東站，416次由花蓮站特開行駛至新左營站。

3.除上述開行列車外，其餘經由北迴線及宜蘭線之各級列車全區間停駛。

(三)支線：除平溪線及深澳線停駛外，其餘各支線均正常行駛。

三、18時以後行車資訊9月17日中午12時發布。

四、退、換票及改乘相關訊息

(一)自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

(二)使用信用卡購票旅客，可由車站主管於票面簽證退現金。

五、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽：

(一)台鐵局官方網站，會隨狀況更新最新資訊

(二)台鐵局24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三)各就近車站聯絡資訊請洽台鐵局官方網站。

(中時電子報)