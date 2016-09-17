颱風風雨暫緩 蘇花公路暫時開放通行

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公路總局今天表示說，蘇花公路因颱風馬勒卡襲台，今天凌晨全線預警性封閉，由於之後風雨暫緩，清晨7時起，暫時解除封閉，若後續風雨加劇，不排除隨時再度封閉。

此外，台7甲線1.2公里處（宜蘭大同棲蘭路段）清晨6時左右，發生道路坍方雙向阻斷，經調派人員機具全力搶修後，已於上午7時恢復單線雙向通行。1050917

(中央社)