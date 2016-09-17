颱風襲台 北市17日停收垃圾
為因應馬勒卡颱風襲台，台北市政府表示，為顧及清潔隊員、市民安全，今天暫停收運垃圾，請民眾暫時先把垃圾貯存家中，另考量市民排出垃圾需求，18日晚間會加收垃圾。
台北市環保局表示，依據中央氣象局資料，受馬勒卡颱風暴風圈影響，17日停止上班、上課，為顧及清潔隊員、市民安全，暫停收運垃圾，包含廚餘及回收物，另考量市民排出垃圾需求18日晚間加收垃圾。
環保局建議，民眾可暫時先把垃圾貯存於家中，並於18日配合環保局收運勤務排出垃圾。
環保局也呼籲，民眾不要違法任意丟棄垃圾包，以免影響環境衛生及堵塞水溝，造成積淹水災情，會派員加強稽查取締作業；民眾如有排出垃圾或資收物需求，可逕送至環保局45處限時收受點，對於收運垃圾相關資訊有任何疑問，可撥打1999或環保局各區清潔隊電話詢問。1050917
(中央社)
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