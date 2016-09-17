惠妮獨生女之死 法院判男友不法致死
美國已故歌后惠妮休斯頓獨生女芭比克莉絲汀娜布朗（Bobbi KristinaBrown）死亡案，法院今天判決她的男友高登不法致死罪成立，對芭比之死負有法律責任。
「英國廣播公司」（BBC）報導，審理期間被告高登（Nick Gordon）一再缺席，承審的喬治亞州法官維持原告請求。
高登遭控對芭比拳腳相向、竊取她的錢財。
芭比去年被發現倒在亞特蘭大家中浴室，當時已失去意識，送醫治療數月後，去年8月不治，得年22歲。
布朗遺產保管人的委任律師魏爾（R. David Ware）在法庭外指出：「法庭駁回高登先生的說法，接受我們的見解。他對她的死負有法律責任。」（譯者：中央社何宏儒）1050917
(中央社)
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