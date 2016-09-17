新住民二代尋根 另種角度紀錄東南亞

民主進步黨婦女部規畫新住民二代尋根計畫，送第二代去父親或母親的母國，記錄所見所聞，藉此讓第二代對文化有認同感，也希望透過他們的眼睛，讓台灣人更加認識東南亞。

總統蔡英文力推新南向政策，民進黨也推新住民二代尋根之旅，民進黨婦女部主任蔡宛芬說，許多二代對父親或母親母國的了解，往往片面或是有錯誤認識，這項計畫希望鼓勵這些二代去看看父親或母親的母國，「因為有淵源或連結，用他們眼睛感受的一定會和台灣人不一樣」。

根據婦女部規畫的獎助對象，是18至35歲的東南亞新住民二代，每人最高補助額新台幣6萬元，預計錄取6名，錄取者必須在2017年1月16日至2月18日期間出發，停留至少10天。

蔡宛芬說，10月中旬徵件結束，會先選出20人參加工作坊，加強他們的敘事能力，第二階段選出最後6人，讓他們去到自己父親或母親的母國後，以影像、照片、文字或多媒體等方式記錄下旅程和自己的想法，作品集結起來之後預計會以展覽方式呈現。

除了讓新住民二代對自己父親或母親的文化更有任同感，婦女部也希望透過這些二代的眼睛和行動，讓台灣人更了解東南亞的文化和面貌，

除了尋根計畫，民進黨也舉辦「新住民二代電影巡迴影展」，首場已於8月11日在新北市燦爛時光書店舉辦，欣賞由新住民二代鄒隆娜所導演的「薯片」。第二場9月1日將於桃園市望見書間舉辦，影片是「另類課輔班－蕙質蘭心」。

將下來還將有3場電影放映會，分別在花蓮、南投和基隆舉辦，蔡宛芬說，他們希望透過這種輕鬆的方式，讓關心新住民議題的人，可以在此平台溝通、討論並交換意見。1050917

(中央社)