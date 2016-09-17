上班族退休務農 有機紅藜開啟第二春

在中央山脈奇萊山腳下的花蓮吉安鄉干城村，得天獨厚有著充沛水源及肥沃土壤，居民務農，多種植水稻或蔬菜。「高高農場」種的是紅藜，結穗纍纍讓人忍不住讚嘆「好美啊！」

高高農場女主人林雪美說，原本也是種植水稻和蔬菜，偶然的機會從鄉公所課員處獲得數十顆紅藜種子，抱著試驗心態種了一分地。小時候聽父母提及紅藜是原住民傳統食材，但卻從來不曾看過，遑論要栽種，於是開始上網搜尋瞭解紅藜，沒想到經過細心照顧後，第一年就豐收。

「因為是自己願意的，過程辛苦，受盡日曬折磨，還引起皮膚病也不敢叫苦。」丈夫笑她從來沒接觸過紅藜，怎麼可能種得好？最後看到紅藜的美與價值，也深深被吸引，現在全心投入栽種。

林雪美的丈夫高德生原是任職於中華電信公司的上班族，二年前退休後與妻子一起務農，兩人決定好好推廣被稱為「穀界紅寶石」的紅藜。

由於近年食安問題層出不窮，林雪美意識到健康的重要，因此採有機栽種。為讓消費者吃到乾淨、衛生，並且有完整顆粒的紅藜，夫妻倆到處取經、上研習課；從農業改良場學習栽種方法及如何預防病蟲害等，在用心栽培照顧下，成果豐碩。

為顧及紅藜品質，夫妻倆決定一年只種一期並採收一次，其餘時間種綠肥養地。「照顧紅藜就像照顧自己的小孩一樣。」林雪美說，因為付出心血，生產的紅藜品質優於其他，甚至台東、屏東種紅藜的農民前輩還專程前來觀摩。

夫妻倆更有信心，第二年還租地擴充至6分地栽種，但因為人力不足，只好維持目前近3分地左右。從播種、育苗到採收、日曬、篩撿、包裝，兩人全部自己動手，忙不過來時，把在外地工作的孩子找回來幫忙，純手工為的是確保紅藜品質，讓消費者吃得安心。

紅藜為台灣的原生植物，富含膳食纖維及人體所需胺基酸微量元素、礦物質、纖維素等，是原住民百年傳統作物之一，因種植及採收過程繁瑣，後來族人逐漸以白米取代紅藜。

致力推廣有機無毒農業的吉安鄉長黃馨曾拜訪高德生夫婦，瞭解有機紅藜種植過程及農民實際需求，除給予適時協助，也希望把農產品提升至二、三級產業，增加農民收入。

高高農場透過農會等組織行銷，另一方面，林雪美參加家政班的課程，學習紅藜的運用，製做饅頭、餅乾等；也學會用網路行銷，並找機會擺攤銷售，努力推廣紅藜。

高德生夫妻堅定信心轉作有機、復耕紅藜，他們笑稱為自己人生找到第二春，也踏上重新找回部落文化價值、重建生態的旅程。1050917

(中央社)