消融快速！北極海冰覆蓋面積創歷年第二小

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今年北極海冰覆蓋面積創下歷年第二小，令科學家相當擔憂（美聯社）

據科羅拉多州的美國國家冰雪資料中心指出，北極海覆蓋範圍已降至160萬平方英里（約141萬平方公里），為歷年第二小，科學家表示，這是地球暖化的另一個不祥預兆。

據報導指出，北極海冰覆蓋範圍在10日時降至160萬平方英里（約414萬平方公里），除了是今年夏天最低點外，更是僅次於2012年創下的131萬平方英里（約339萬平方公里），為歷年第二小。

美國國家冰雪資料中心主任塞雷茲（Mark Serreze）表示，今年雖然未創下歷年海冰覆蓋最少紀錄，「但我們卻強化冰層整體縮減的趨勢」，並指出先前向來認為北極是氣候變遷的預警系統，今年更強化這個觀點。

今年海冰覆蓋面積較1979年至2000年的平均值少了近100萬平方英里（約265萬平方公里），相當於少掉一個阿拉斯加以及德州，其縮減速度令科學家相當擔憂。

塞雷茲說夏季的天氣型態已不如以往，「若到2030年夏季，北極海冰完全消失，將一點也不會意外」。

(中時電子報)