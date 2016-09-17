多元企業化經營 型農掌50公頃農穫

從小就熟悉如何疏果、採收玉荷包，許倫肇大學畢業後理所當然投入玉荷包的照顧工作，還融入現代化企業管理觀念，不僅自己獲利，也帶領合作社會員增加收益。

「玉荷包疏果、採收是很辛苦的工作！」許倫肇常常在一大清早就上工，剪枝、採果，用行動實踐務農的堅定意志。

他說要讓玉荷包豐收，賣到好價格，悉心照顧是必要的。家裡有5公頃的果園，因為他堅持安全用藥，所以在採收前1個月都用生物農藥，確保農穫品質安全無殘留，同時透過生產履歷清楚交代作物生長及安全用藥情形，果然建立優質口碑，產量供不應求。

於是許倫肇將他企業管理的理念融入玉荷包種植、產銷，加上分級概念，用優於市場價格於大樹區進行玉荷包農戶合作計畫，擴大產量範圍，貫徹優質產能，44公頃的玉荷包產能將30歲出頭的許倫肇推升為果菜運銷合作社理事主席的地位。

不僅加值玉荷包產能，也將觸角擴及美濃橙蜜番茄，許倫肇複製玉荷包產能，他的產銷合作社打出知名度，還引進超低溫冷凍，將上選玉荷包外銷日本，大樹好吃的玉荷包推向國際市場，也在日本東京超市上架。

過了玉荷包產銷期，他和釀酒業者合作研發玉荷包啤酒，酸甜合璧的玉荷包桑椹玫瑰果醬，去年陸續量產，也搶攻消費市場，培養出固定客群。

在偏郊的農家成長，許倫肇從小少了都會孩子的見識，他舉目盡是大片的土地和土壤裡長出來的作物，畢業後，他選擇從農村出發，結合他修習的企業管理，果然為自已創造出5倍於人力市場平均年收的收益。

他鼓勵農村子弟返鄉務農，以疼惜土地做出發點，種植讓大家吃得安心、健康的作物，共同打造農業好光景。

許倫肇在農村看到發展的新生機，他還返回學校繼續攻讀科技農企業經營管理菁英班，要為農業的未來開啟更宏遠、寬廣的道路。1050917

(中央社)