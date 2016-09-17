颱風後八掌溪湍急 男釣魚不慎溺斃

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嘉義縣竹崎鄉昨天晚上傳出有民眾在八掌溪上游釣魚溺水，消防人員前往救援，因颱風過後，水勢湍急且暗流多，林姓釣客被救出時，已明顯死亡，後續交由警方處理。

嘉義縣消防局今天表示，八掌溪上游支流靠近竹崎鄉光華國小附近，於昨天晚上7時5分許傳出有釣客失蹤，立即派遣第三大隊三和、奮起湖、阿里山等分隊及義消前往搶救。

消防局指出，這名失蹤的林姓男子昨天前往釣魚，直到昨天晚上，家屬因不見林男返家，便通報消防單位協助，搜救人員到達現場時，由於受莫蘭蒂颱風過後影響，溪流水勢湍急且暗流多，搶救十分困難。

搜救人員小心翼翼以繩索固定，彼此戒護在溪流搜尋，終於在一處溪底石縫處找到已溺斃的林男，搜救人員將溺者以繩索固定在長背板上，再以人力接駁方式，走過湍急溪流及濕滑溪石，終於順利將林男送至岸邊，交由警方及家屬處理。

消防局表示，溪流常有不明暗流及漩渦，不小心陷入，若未及時發現，易遭不測；籲請民眾戲水或岸邊活動時，做好萬全準備，最好結伴，不要落單，發生危險才能及時搶救。1050917

(中央社)