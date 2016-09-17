陸衛星專家傳遭俄美女間諜策反已被捕

俄羅斯擅用美人計獲取情報，傳大陸衛星專家也遭策反。圖為知名俄羅斯女間諜安娜·查普曼。（美聯社）

大陸網路盛傳，知名衛星專家，上海航天八院科技委副主任、中國第一顆火星探測器「螢火一號」總設計師、實踐七號衛星總設計師、研究員，國防專家侯建文，中了俄羅斯美人計，遭策反為間諜，已被大陸國安系統查獲。

相關消息已傳遍大陸社群網路，卻不見官方出來澄清制止，侯建文本人和所在單位也沒現身「闢謠」，外界認為這項消息可信度很高。

熟悉國際情報事務活動的人士表示，中國和俄羅斯關係友好，自九十年代初兩國關係正常化後，兩國還沒有公開發生過間諜曝光事件。根據國際慣例，一旦發生間諜事件，當事國通常會儘量低調處理，除非兩國交惡，要用事件讓對方難堪。

新浪微博知名人士、北京《艦船知識》雜誌編輯、軍事撰稿人邱貞瑋14日貼文指，侯建文被境外情報機構策反，成為間諜，已被國安系統查獲。其後，該微博被刪除，換成一條未點名姓名、更加隱晦的內容，直指「總師」「落入女色陷阱」、「叛變」等內容。

另一位大陸知名學者王小東也在同一天發帖稱：唉，令計劃……侯建文……等毀掉了多少？他又舉80年代，前蘇聯雷達科學研究院工程師托爾卡切夫，因為被美國策反出賣蘇聯戰機雷達的機密資料，導致蘇聯出口到中東國家的戰機，被美國和盟國紛紛擊落為例，指托爾卡切夫所造成的影響，直到今天的俄羅斯都還能感受得到。

而有自稱是知情者的網民在談論此事時，貼出一則之前媒體報導，指一名從烏克蘭到上海發展的美女模特Daria「離奇失蹤」，不過沒有證據能夠證實失蹤的烏克蘭女模就是侯建文事件的俄羅斯女間諜。

(中時電子報)