誠品九州旅遊展》皮卡丘慶中秋、蔣偉文烹飪美味鬆餅

型男主廚蔣偉文與皮卡丘和民眾歡度中秋。（林宜靜 攝）

今年中秋不平靜，兩個颱風接連報到！然而中秋對華人而言，可是人團圓的好日子！昨（17日）在人生鼎沸的信義誠品也有舉辦歡慶活動！備受國人喜愛的旅遊勝地—九州在此舉辦「The Wonder of KYUSHU九州印象展」，透過美麗的照片、風景讓旅人對九州更深一層瞭解。值得注意的是，目前最夯的「寶可夢」明星「皮卡丘」也來湊一腳，碰碰跳跳帶給大小朋友滿滿元氣，現場鎂光燈閃不停。而親和力十足的型男料理師蔣偉文也在現場利用九州特製鬆餅粉料理「焦糖蘋果鬆餅」，有吃有玩讓民眾度過一個快樂中秋！

九州著名觀光勝地「熊本城」。（達志影像／shutterstock提供）

日本熊本縣今年四月間發生多起強震，災區現場畫面曝光，讓人觸目心驚。珍貴古蹟之一的熊本城因大地震受損嚴重，近乎半毀，熊本市政府估計，修復需要20年、634億日圓區，許多觀光勝地目前也在整修中。

日本九州長崎稻佐山夜景。（達志影像／shutterstock提供）

然熊本的好山好水是讓台灣人記憶猶新的！美麗阿蘇火山、一望無際的綠色世界「草千里」、有水之窗簾之稱的「鍋之瀑布」，還有熊本美食「馬肉」及最活潑可愛的吉祥物「熊本熊」等。

九州熊本縣著名的「阿蘇火山」。（達志影像／shutterstock提供）

在強震後，熊本縣也受到許多台灣人的關懷，目前部分觀光景點也陸續整修完成。為感謝台灣人的愛心，此次特別針對台灣、韓國、泰國、中國與香港等亞洲各國的特性與喜好，介紹九州的美好，更專為台灣旅客設計鐵道、溫泉、文化、歷史與品茶五項九州體驗最佳路線，精心選出300件九州名物與魅力，推出專屬的《The Wonder of KYUSHU》STORY BOOK，於展覽期間領先全台限量免費發送！

國人喜愛的九州豚骨拉麵。（達志影像／shutterstock提供）

此時正逢中秋四天連假假期，主辦單位也派出時下最受歡迎的手機遊戲「精靈寶可夢」中的靈魂人物「皮卡丘」和大小朋友同歡。只見皮可丘扭著屁屁蹦蹦跳入展場，還不時和大小粉絲「Say Hello」！可愛模樣融化一票粉絲，而皮卡丘也與在場等候許久的小朋友一同合影，現場鎂光燈閃不停，還有些「訓練師」在場抓「抓寶」又不忘捕捉真的皮卡丘可愛模樣，歡笑聲四起，讓人暫且忘卻颱風的威脅。

型男主廚蔣偉文也利用九州特製的鬆餅粉製作他拿手的「焦糖蘋果鬆餅」。（林宜靜 攝）

除皮卡丘風靡大小朋友心，在「The Wonder of KYUSHU九州印象展」首日，型男主廚蔣偉文也利用九州特製的鬆餅粉製作他拿手的「焦糖蘋果鬆餅」，現場邀請民眾現場免費試吃！蔣偉文傳授料理秘方，只需利用家中現有的煎鍋、新鮮蘋果、加上少許的糖就能製作出健康香Q的鬆餅。他還透露，想要蘋果更香脆芳香、色澤更漂亮，可在煎蘋果時加些檸檬汁，這樣也能吃得到「維他命C」。在蔣偉文開心製作鬆餅時，他的小兒子也在旁幫親愛的「拔爸」加油打氣，讓人感受到中秋溫馨的團圓氣氛。

九州大分縣知名的「湯布院」溫泉鄉。（達志影像／shutterstock提供）

值得一提的是，本次展覽透過照片與影片集錦，除了呈現鐵道迷最愛的列車印象，也介紹九州依山傍水之美，展品涵蓋九州七縣－福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣的美食、美景、溫泉、人文等特色。

「The Wonder of KYUSHU九州印象展」展示多款九州風景照，讓您認識九州的好山好水與美食。（林宜靜 攝）

現場也展示多款「熊本熊」周邊商品，模樣超可愛。（林宜靜 攝）

九州魅力發信事業實行委員會推出「The Wonder of KYUSHU」展覽（右）並推出相關STORY BOOK，於誠品生活限時限量免費提供 （左）。（誠品提供）

由於今天 中颱「馬勒卡」來襲，北北基宜停班停課，然大多數百貨在下午2點前會視風雨情形開門，據主辦單位提供的時間，9/17(六)14:00、9/17(六)16:30，誠品生活信義店3樓forum將舉行全台限定皮卡丘攝影會。現場將發送九州魅力發信事業實行委員會製作的限量精美《The Wonder of KYUSHU》STORY BOOK，並有機會與皮卡丘合影留念。歡迎民眾提早至展覽現場領取號碼牌。名額有限，還請把握！來這裡欣賞九州美麗風景，和皮卡丘相見歡。

(中時電子報)

抓「寶可夢」很開心時也來看可愛的皮卡丘喔！（林宜靜 攝）