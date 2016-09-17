颱風來襲 台鐵宜蘭北迴線晚6時前停駛

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中颱馬勒卡來襲，台鐵今天上午宣布，今天晚間6時前，北迴線、宜蘭線各級列車停駛，東部幹線花蓮宜蘭之間也停駛。

中颱馬勒卡來勢洶洶，今天北部、東半部都受影響，台鐵今天上午宣布，傍晚6時以前，北迴線、宜蘭線各級列車全部停駛，東部幹線宜蘭花蓮間的各級列車也停駛。

台鐵表示，西部幹線、東部幹線花蓮以南、南迴線和阿里山森鐵都正常行駛，至於晚間6時後的行車資訊將於中午12時公布。1050917

(中央社)