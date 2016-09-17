NBA》林書豪終現疲態 感謝漫威讓他變肌肉男

林書豪的樣子看起來確實相當疲倦。(取自林書豪臉書)

從今年夏天結束亞洲行程後，林書豪幾乎都跟訓練團隊待在籃網訓練館苦練，如今終於產生疲倦感，他17日在臉書貼上1張看來相當疲憊的照片，且寫，「漫長的整周練習，讓我變成現在這個樣子！」或許豪哥該找個時間好好休息，畢竟休息是為了走更長遠的路。

林書豪同時也在instagram貼出漫威特別替他設計的漫畫封面，上面除了寫著綠巨人浩克將有林書豪協助，更把豪哥的肌肉線條畫得超誇張，「我的天，我怎麼看起來跟肌肉男一樣，哈哈哈！感謝葛雷格朴(漫威韓裔美籍作家)讓我成為神奇浩克系列的一份子。」

(中時電子報)