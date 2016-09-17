俞大?款宴巴拉圭民航局長阿基瑞

中華民國駐巴拉圭大使俞大?於當地時間15日與巴民航局長阿基瑞等重要幕僚餐敘，席間就兩國航空合作及今年中華民國參與「國際民航組織」（ICAO）大會等相關議題交換意見。（駐巴拉圭大使館提供）中央社 105年9月17日

中華民國駐巴拉圭大使俞大?於當地時間15日與巴民航局長阿基瑞等重要幕僚餐敘，席間就兩國航空合作及今年中華民國參與「國際民航組織」（ICAO）大會等相關議題交換意見。

俞大?表示，台巴兩國航空合作在6月兩國元首見證下已簽訂「空運合作協定」，盼未來中華民國航空公司有機會運用第五航權，經美、歐已有互飛的城市抵達巴京亞松森。此外對巴國政府近來聲援中華民國續參與今年第39屆「國際民航組織」大會，向巴國政府及阿基瑞（Luis Aguirre）申致謝忱。

阿基瑞復以台北飛航情報區（Taipei FIR）是東亞最繁忙的飛航情報區之一，中華民國民航局為此情報區的主管單位，續參與ICAO大會有助維護區域飛航安全及確保該區域及全球的人員流動與經濟發展，落實ICAO無縫天空的目標；巴國與中華民國邦誼深厚，支持中華民國擴大國際參與，實義不容辭。

他也感謝使館於巴京國際機場布置蘭花展示區，除有助來往旅客瞭解中華民國於巴國執行「蘭花產業發展計畫」的具體成效，也讓他等對巴京機場留下美好印象。1050917

(中央社)