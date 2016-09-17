北行颱風偏西或東 鄭明典：北台影響不同

氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書說，如果「北行颱風」由參考點以西北上，北部山區的風雨就會顯著起來；如果由參考點以東北上，北部山區的風雨就會相對緩和。

颱風馬勒卡來襲，北台民眾要多加注意。中央氣象局預報中心主任鄭明典剛剛也在臉書上PO出一張今天早上8時的雷達回波圖。鄭明典說，經驗上，預報員會以北緯24度，東經123度為基準。

如果「北行颱風」由參考點以西北上，北部山區的風雨就會顯著起來；如果由參考點以東北上，北部山區的風雨就會相對緩和。

鄭明典說，經驗上，中心由參考點往西50公里北上的風雨，可能會是往東50公里的兩倍以上。

根據氣象局早上8時30分發布的最新颱風警報單，馬勒卡中心目前在宜蘭東南東方海面，向北轉北北東移動，其暴風圈籠罩台灣東半部、南投及台中以北陸地，東北部及北部地區風雨將逐漸增強。1050917

(中央社)