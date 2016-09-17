政院：年金改革11月分區座談
行政院今天表示，年金改革會議將進入實質議題討論，預定11月分區座談，明年1月份召開國是會議，盼儘速將修法版本函請立法院審議。
行政院指出，年金制度攸關國家永續發展與世代正義，政府自上任後，持續落實推動年金制度改革，目前「總統府國家年金改革委員會會議」即將進入實質議題討論。
截至9月8日，國家年金改革委員會已召開12次會議，各主管部會完成13種年金制度報告，政院說明，預計下次的會議將進入實質議題討論。
至於在議題的討論順序方面，經過會議表決，將先就「年金制度架構」進行討論，未來也會針對年金給付、請領資格、財源、制度轉換銜接、基金管理、特殊對象的處理等其他議題做充分討論、全面檢討。
此外，年金改革接下來預定在11月進行分區座談，行政院目前規劃在北、中、南、東各辦理1次，邀請軍、公、教、勞、農、婦女、青年團體及關心年金改革的國人、民意代表等，共同參與提出建言，各方意見及建議也將納入後續規劃參考。
時間安排上，會將分區座談會與年金改革委員會會議的時間錯開，方便想參加的委員參與，相關單位目前積極規劃作業。
至於年金改革國是會議則計畫在明年1月份召開，盼能儘速將年金改革修法版本函請立法院審議。
行政院表示，政府年金改革期望能達成4項重要目標，包含「健全財務，永續發展社會保障」、「拉近給付水準，有利社會團結」、「合理分擔保費，創造勞資政三贏」，以及「局部整合制度，制度分立但保障一致」。
政院強調，年金改革不是只針對單一對象進行改革，是不分公、教、軍、勞、農及國民等身分，全民均納入，共同參與的改革，目的是要讓年金制度永續發展。1050917
(中央社)
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