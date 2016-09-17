直播喬任梁身亡別墅 傾城四少李易峰：請尊重他
大陸新生代男星喬任梁形象陽光、樂觀，大男孩談吐幽默，曾與林心如、陳喬恩等大咖明星合作拍攝電視劇，昨(16日)晚卻傳出死於家中的噩耗，得年28歲，身亡消息震驚外界，陸媒自昨晚到今凌晨，就不時直播喬任梁身亡別墅和殯儀館，也有主播當場連線，引發正反評價。
喬任梁尋短原因，外界眾說紛紜，曾傳出喬任梁生前有憂鬱症、遭網路言論霸凌等等，甚至是他生前一舉一動都備受矚目，而與喬任梁組成「傾城四少」的李易峰今凌晨三點在微博發文，透露仍無法相信喬任梁死訊，不過他也呼籲：「請大家尊重他，保護好他的家人，不要再逝者身上找尋任何新聞了」。
傾城四少的「大少」付辛博今凌晨依舊無法相信喬任梁死訊「心裏現在除了難受更多的是想不明白，明明前兩天還發微信說在上海聚，為什麼到底為什麼」，「四少」井柏然則在微博寫下：「難過.不敢相信.直到現在仍不願相信.請大家尊重他」。
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(中時電子報)
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