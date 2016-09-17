阿爾布爾贈紋章繪畫 唐獎永久保存

第二屆唐獎「法治獎」得主路易絲‧阿爾布爾（LouiseArbour），日前贈送唐獎基金會一幅「盾形紋章」手工繪畫，畫中描述她重要的生涯歷程，將由籌備中的唐獎博物館永久典藏。（唐獎基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 105年9月17日

第二屆唐獎「法治獎」得主路易絲‧阿爾布爾（Louise Arbour），日前贈送唐獎基金會一幅「盾形紋章」手工繪畫，畫中描述她重要的生涯歷程，將由籌備中的唐獎博物館永久典藏。

阿爾布爾是加拿大籍的法學家，一生為人權打拚，她最知名的事蹟，就是在國際法庭起訴「巴爾幹屠夫」米洛塞維奇（Slobodan Milosevic），讓米氏成為歷史上第一位被以「戰爭罪」起訴的在任國家元首。

阿爾布爾也是監獄人權的擁護者，曾為加拿大囚犯爭取到投票權，並是國際反死刑委員會（ICDP）的重要成員，曾呼籲伊拉克當局不要處決前強人薩達姆‧海珊（Saddam Hussein）。

唐獎基金會經過嚴謹評選，於今年6月公布阿爾布爾為第二屆唐獎「法治獎」得主，在得獎理由中肯定她「總是站在許許多多亟需和平、安全和正義的領域最前線，永遠以強大的勇氣與慈悲一路開創向前。」

阿爾布爾即將於22日來台，參與一系列唐獎週活動，包括25日的頒獎典禮。她也將於本月27日分別在台灣大學法學院、台北師大附中出席2場次會談，與台灣師生分享經驗。

在來台之前，阿爾布爾贈送唐獎基金會一個珍貴禮物。2004年時，她從加拿大大法官離職，赴任聯合國人權事務高級專員時，由加拿大第17任首席大法官Beveley McLachlin領銜，和其他7位大法官一同贈送阿爾布爾一幅「盾形紋章（Coat of Arms）」繪畫。

這幅繪畫不只畫工精美，更重要的將阿爾布爾經歷的各項重要職務及貢獻，一一用各種紋章代表，包括她在前南斯拉夫問題國際刑事法庭（ICTY）、盧安達問題國際刑事法庭（ICTR）的貢獻，也包括她的三個子女。

阿爾布爾告訴唐獎基金會，這幅紋章記錄了她作為法律人的長期歷程，也保存了同儕的真摯情感。如今她轉送給唐獎作為長期典藏，讓其中的故事和意義能廣泛流傳。1050917

(中央社)